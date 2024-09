China retomará 'gradualmente' importações de produtos do mar oriundos do Japão

A China retomará "gradualmente" as importações de frutos do mar do Japão, que foram suspensas desde o ano passado, após o início do vazamento de esgoto da usina nuclear de Fukushima, anunciou o governo de Pequim.

No final de agosto de 2023, o Japão começou a despejar águas residuais da central nuclear de Fukushima no Oceano Pacífico, uma decisão que Pequim tachou de "egoísta" e que a levou a suspender todas as importações de produtos do mar oriundos do arquipélago japonês.

A China "retomará gradualmente as importações de produtos do mar japoneses conformes às normas", afirmou o Ministério das Relações Exteriores nesta sexta-feira (20).

Segundo a mesma fonte, o Japão se comprometeu a "respeitar suas obrigações conforme a lei internacional, fazer todo o possível para evitar ter um impacto negativo na saúde humana e no meio ambiente, e efetuar avaliações contínuas sobre o impacto no meio ambiente e os ecossistemas marinhos".

Mas, apesar desse anúncio de retomada das importações, a China reiterou que continua se opondo "firmemente" ao despejo "arbitrário" dessas águas residuais.

"Essa posição não mudou", insistiu Mao Ning, uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, em uma coletiva de imprensa.

Pequim e Tóquio são importantes parceiros comerciais. A China importou em 2022 mais de 500 milhões de dólares (2,7 bilhões de reais) em produtos do mar japoneses, segundo números da aduana.

mjw-je/roc-ka/liu/es/an/dd

© Agence France-Presse