Candidato do PT em Sorocaba defende VLT e tarifa zero no transporte público

O candidato à Prefeitura de Sorocaba Paulinho do Transporte (PT) afirmou que vai implementar a tarifa zero no transporte público e investir em Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) para melhorar a mobilidade urbana do município. Ele participou de sabatina promovida pelo UOL e pela Folha de S.Paulo, exibida nesta sexta-feira (20).

O que aconteceu

Paulinho disse que vai aumentar o subsídio do transporte dos atuais 60% para 100%.

Hoje, 116 cidades do país possuem tarifa zero, beneficiando 5 milhões de pessoas, uma experiência que deu certo em São Caetano do Sul e em outros municípios. Onde se implementou, deu certo, e eu conheço como foi feito

Paulinho do Transporte (PT), em sabatina UOL/Folha

A proposta prevê a criação de um fundo com os valores pagos em multas de trânsito para custear a iniciativa. Ele ainda garantiu que vai manter o vale-transporte dos funcionários públicos, mas com abatimento de 6% do salário do servidor.

Ele defende que a medida gera aumento na receita do município. Segundo ele, comércios e serviços crescem nas regiões do entorno e, como consequência, a arrecadação sobe 25%.

O candidato também diz ser a favor de investir no VLT na cidade. O governo do estado aprovou em maio a construção de 25 quilômetros de VLT e integração da cidade de leste a oeste, a um custo de R$ 1,5 bilhão.

O VLT seria muito importante em Sorocaba. Esse projeto do governo do estado vem complementar o que pode ser feito na região, que tem uma linha de trem abandonada que pode ser usada para incrementar o turismo, que é praticamente inexistente

Paulinho do Transporte (PT), em sabatina UOL/Folha

Incêndios e saneamento

Paulinho criticou a falta de fiscalização do cumprimento de uma normal da atual gestão que multa em R$ 150 mil quem for flagrado provocando incêndio. "Eu desafio qualquer um que venha a Sorocaba a ver se tem fiscalização. Foi uma medida eleitoreira", disse. A cidade registrou mais de 45 focos de incêndio por dia em agosto, totalizando 1.363 no mês.

Ele defende a compra de drones e equipamentos tecnológicos para fazer fiscalização e reforço na estrutura da defesa civil. "É importante investir na defesa civil, hoje quase inexistente na região. Tem que investir duramente, pesado", disse. O candidato também citou a necessidade de reflorestamento para compensar o dano causado ao meio ambiente.

Paulinho afirmou que a cidade sofre com a verticalização desenfreada e com um sistema de saneamento básico antigo, construído há cem anos. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba é alvo de uma ação do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) que pede R$ 15 milhões por danos ambientais.

O petista promete construir piscinões para evitar as enchentes, limpar e arborizar o rio Sorocaba e criar mais parques.

Paulinho disse que vai aumentar em 30% a reciclagem de resíduos na cidade no primeiro ano de mandato. A iniciativa partiria de incentivos às cooperativas, além de benefícios para que financiem equipamentos. "Hoje tem barracões, mas eles estão abandonados pela prefeitura, que não investe na reciclagem", falou.

O candidato também diz ser a favor de cotas no serviço público para concursados, a exemplo do que já acontece em âmbito federal. "O que está dando certo no governo federal, nós podemos adotar no município. Claro que vamos conduzir para adequar isso", disse.

Revisão de contratos de terceirizadas

Na saúde, Paulinho afirmou que vai rever todos os contratos de empresas terceirizadas investigadas pela Polícia Federal. Há suspeita de irregularidades, desvio de verbas públicas e corrupção em unidades hospitalares da região.

Vamos abrir a caixa-preta que tem na prefeitura, que é fazer uma revisão de todos os contratos terceirizados. Aqui tem um excesso de terceirização no serviço público, o que facilita essa questão de corrupção e desvio de verbas públicas. Claro que tem que ter parceria, mas não desenfreada, com terceirizações, quarteirizações

Paulinho do Transporte (PT), em sabatina UOL/Folha

"O atual prefeito prometeu uma saúde pública padrão Unimed, mas não construiu uma UPA na cidade", criticou. Ele promete um mutirão para reduzir a fila de 10 mil pessoas à espera de atendimento médico.

Também disse que vai ampliar o número de leitos hospitalares. Para isso, fala em usar estruturas já existentes, como o da Santa Casa de Misericórdia. Também promete entregar um Hospital da Mulher/Maternidade e construir duas UBS (Unidades Básicas de Saúde).

O pente-fino nos contratos de terceirização também será feito na educação, diz. Já para acabar com a fila de 2.700 crianças à espera de uma vaga em creches, ele diz que pretende reservar recursos para ampliar espaços nas creches já existentes e contratar mais profissionais.

Questionado sobre o aumento de 45% nos índices de violência contra a mulher na cidade, o candidato prometeu adotar o projeto Casa da Mulher Brasileira. A iniciativa do governo federal oferece atendimento jurídico, apoio psicológico e hospedagem temporária, entre outros recursos, para mulheres em situação de vulnerabilidade.

Paulinho do Transporte tem 6,9% das intenções de voto em Sorocaba e está empatado tecnicamente com Danilo Balas (PL), que tem 6,1%. O atual prefeito e candidato à reeleição, Rodrigo Manga (Republicanos), lidera a disputa, com 72,1%, de acordo com levantamento do Paraná Pesquisas divulgado em 28 de agosto.

Mesmo com a possibilidade de a disputa terminar já no primeiro turno, o candidato diz que não está preocupado com as pesquisas. Afirmou, porém, que não vê o apoio do presidente Lula como garantia de transferência de votos. Lula obteve menos de 40% de votos na cidade nas eleições de 2022.

Não acredito em transferência de votos. Pode ser mais, pode ser menos. Pesquisa é muito discutível, isso não me preocupa. Um segundo turno é inevitável em Sorocaba

Paulinho do Transporte (PT), em sabatina UOL/Folha

Paulinho do Transporte tem 71 anos e foi candidato a vice-prefeito em 2020 na chapa do então candidato Raul Marcelo (PSOL). Bacharel em direito, foi presidente do Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e região e da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística. Também atuou como vice-presidente da Federação Unitária de Transporte, Porto, Pesca e Comunicação da América. É membro licenciado da União Internacional de Sindicatos.

A sabatina foi conduzida pela jornalista Paola Rosa, da Folha de S.Paulo, com participação de Caíque Alencar, do UOL, e de Marcelo Toledo, da Folha.

Sabatina em 18 cidades

O UOL e a Folha estão recebendo os principais candidatos à prefeitura de 18 cidades do país.

Em Sorocaba, além de Paulinho do Transporte, Danilo Balas foi entrevistado na terça-feira. O prefeito Rodrigo Manga (Republicanos) foi convidado, mas desmarcou a entrevista.

Também já aconteceram as sabatinas de:

Ainda acontecerão as sabatinas com candidatos de São José dos Campos.

São Paulo

Na capital paulista, o UOL e a Folha iniciaram uma segunda rodada de sabatinas, para discutir temas que preocupam os eleitores da cidade.

Foram entrevistados Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Altino Prazeres (PSTU), Ricardo Senese (UP), João Pimenta (PCO), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo).

O UOL e a RedeTV! também promoveram um debate com os principais candidatos na cidade, na terça-feira (17). Você pode conferir a íntegra aqui.

O UOL e a Folha também convidaram Nunes, Boulos e Marçal para um debate com os candidatos mais bem colocados na disputa pela prefeitura de São Paulo. O encontro está marcado para 30 de setembro, segunda-feira, às 10h.