Bowman, do Fed, diz ter discordado do corte de 0,50 p.p. nos juros por inflação acima da meta

WASHINGTON (Reuters) - A diretora do Federal Reserve Michelle Bowman disse nesta sexta-feira que discordou do corte de 0,50 ponto percentual na taxa de juros do banco central dos Estados Unidos nesta semana, preferindo uma redução de 0,25 ponto percentual, porque a inflação continua acima da meta de 2% e ela temia que o público interpretasse erroneamente o ajuste maior como "uma declaração prematura de vitória".

O mercado de trabalho e a economia continuam fortes, disse Bowman em um comunicado divulgado nesta sexta-feira, enquanto "os preços do núcleo do índice PCE ainda estão subindo mais do que 2,5% em relação aos 12 meses anteriores".

O núcleo da inflação exclui os componentes de alimentos e energia, que são voláteis em uma base mensal e não refletem as tendências subjacentes dos preços.

"Ainda não atingimos nossa meta de inflação", disse Bowman. "Acredito que avançar em um ritmo moderado em direção a uma postura de política monetária mais neutra vai assegurar mais progresso na redução da inflação para nossa meta de 2%. Essa abordagem também evitaria estimular desnecessariamente a demanda."

(Por Howard Schneider)