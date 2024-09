Boulos faz ofensiva judicial contra perfis de 'cortes' de Marçal

A campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos(PSOL) acionou 10 perfis produtores e divulgadores dos chamados "cortes" do candidato Pablo Marçal (PRTB) na Justiça individualmente, nas esferas civil, eleitoral e criminal. As denúncias foram feitas junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) e a 23ª Vara Cível do Foro Central.

"A democracia brasileira não pode tolerar esse tipo de procedimento imoral e ilegal que é a indústria das fake news", diz Francisco Almeida Prado Filho, advogado da campanha do candidato do PSOL. "Estamos monitorando diuturnamente as fake news que estão sendo criadas pelas redes dos candidatos bolsonaristas e vamos seguir trabalhando com firmeza para coibir sua circulação", afirma.

Os perfis processados atendem pelos seguintes nomes: @menttemillionária, @codigosmillion, @MOTIVACIONAL_FRASES15, @cortespabloomarcal, @MENTORIAPREMIUM, @codigosdopablo, @cortes_milionarioss1, @clubeedomilhao, @PABLOMARCALCORTEZ e Jocelei (Identidade de Sucesso).

A partir das representações da campanha, o Ministério Público determinou a instauração de inquérito policial para investigar a rede. Os documentos apontam acusações de danos morais por discurso calunioso e difamatório e abuso de poder econômico.

Até o momento, ex-coach já foi obrigado pela Justiça Eleitoral a veicular sete direitos de resposta concedidos ao deputado federal.