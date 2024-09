Boulos diz em debate diz que, com Nunes, SP parou no tempo na questão climática

O candidato Guilherme Boulos (PSOL) criticou a gestão do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmando que a capital parou no tempo após uma pergunta feita pelo emedebista sobre a questão climática. "Enquanto as grandes cidades do mundo estão eletrificando a frota de ônibus. Xangai, por exemplo, tem 98% da frota elétrica. Sua gestão eletrificou só 170 ônibus dos 2 mil prometidos, e dos 12 mil em andamento", afirmou.

O candidato do PSOL também apresentou uma proposta de reciclagem universalizada, com uma cooperativa de catadores. Em resposta, Nunes desviou do assunto e disse que seu governo ampliou as áreas verdes da capital paulista.

"A área de cobertura vegetal era de 48% e hoje é 54%", disse o prefeito. "Nós temos hoje 15% de mata pública. Estou desapropriando 11%. O tamanho de Paris", continuou Nunes.