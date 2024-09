Bombeiros em MT monitoram focos de incêndio em 17 fazendas de 15 municípios

São Paulo, 20 - O Batalhão de Emergências Ambientais (BEA) do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso monitorava, até quinta-feira, 19, focos de incêndio em 17 fazendas em 15 municípios do Estado. De quarta-feira (18) para cá, os incêndios em propriedades rurais diminuíram - há dois dias, o BEA monitorava 28 deles em fazendas de 21 municípios.Os incêndios ocorrem em União do Sul, Sinop, Nova Ubiratã, São José do Rio Claro, Porto Alegre do Norte, Araguaiana, Luciara, Cocalinho, Colniza, Tabaporã, São Félix do Araguaia, Ribeirão Cascalheira, General Carneiro, Vila Rica e Paranatinga.Em nota, o Corpo de Bombeiros informou também que o BEA monitora incêndios na Terra Indígena Capoto Jarinã, em Peixoto de Azevedo, e na Aldeia Utiariti, em Campo Novo do Parecis. "O Corpo de Bombeiros só não entrou nos locais porque é necessária autorização dos órgãos federais", cita na nota.Além disso, foram registrados, no Estado, 652 focos de calor nesta quinta-feira, conforme última checagem às 17h30, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 260 se concentram na Amazônia, 198 no Cerrado e 194 no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde). "Importante ressaltar que o foco de calor isolado não representa um incêndio florestal", assinala a corporacao, na nota. "Entretanto, um incêndio florestal conta com o acúmulo de focos de calor."O comunicado informa também que, desde o início da proibição do uso do fogo em Mato Grosso, os bombeiros extinguiram 158 incêndios florestais em 47 municípios.