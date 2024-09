Biden diz estar 'trabalhando' pela volta dos deslocados ao Líbano e Israel

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quebrou o silêncio nesta sexta-feira (20) sobre a situação no Líbano e afirmou estar "trabalhando" para o retorno dos deslocados de ambos os lados da fronteira devido aos confrontos entre Israel e o Hezbollah.

O mandatário democrata disse que pretende "garantir que as populações do norte de Israel e do sul do Líbano possam retornar a seus lares".

"O secretário de Estado, o secretário de Defesa, todas as nossas equipes estão trabalhando, junto com a comunidade de inteligência, para que isso aconteça", acrescentou.

