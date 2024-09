Alef: carro voador sem asas ganha sinal verde e terá versão 'barata'

Revelado no ano passado, o carro voador Alef Model A tem a expectativa de chegar ao mercado no quarto trimestre de 2025. O veículo não possui asas e é de criação da empresa californiana Alef Aeronautics, que informou que fechou acordos de fabricação com empresas importantes para vender o modelo ao consumidor final.

O que aconteceu

A empresa diz ter 3.200 pré-encomendas para seu carro voador, o Alef Model A, que tem como preço US$ 300 mil (cerca de R$ 1,7 milhão na cotação atual).

O modelo já recebeu a Certificação Especial de Aeronavegabilidade da Administração Federal de Aviação dos EUA que o permite voar. A empresa também fechou acordo para vender o carro através de uma concessionária na Califórnia.

Para sua produção, a Alef Aeronautics confirmou recentemente contrato com a PUCARA Aero e a MYC - fabricantes de peças para aviões civis e militares, helicópteros e drones, que são também fornecedoras da Boeing e Airbus.

Imagem: Reprodução

O Alef Model A não tem asas grandes e também não requer uma pista longa para decolar. Assim, sua carroceria porosa esconde quatro hélices que fornecem a sustentação necessária para tirá-lo do chão.

Segundo a empresa, o carro foi "projetado para dirigir na rua, decolar verticalmente quando necessário e voar sobre o tráfego".

A Alef quer começar a produzir o Model A no quarto trimestre de 2025 e começar as entregas logo depois. Além disso, a empresa sonha ainda mais alto, com um segundo carro voador, o Model Z, que visa ser disponibilizado no futuro por apenas US$ 35 mil (R$ 193 mil).

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.