Ações fecham com sinais mistos e Dow Jones bate recorde em semana forte

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam com sinais mistos nesta sexta-feira, com investidores dando uma pausa nas compras após uma forte alta na sessão anterior impulsionada por um corte maior na taxa de juros pelo Federal Reserve, enquanto os ganhos da Nike ajudaram a levar o índice Dow Jones a um recorde.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,18%, para 5.703,37 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 0,36%, para 17.948,32 pontos. O Dow Jones teve variação positiva de 0,09%, para 42.062,81 pontos.