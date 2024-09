Ações da China registram alta semanal após corte de juros pelo Fed

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em alta nesta sexta-feira, registrando seu primeiro ganho semanal em um mês uma vez que o corte na taxa de juros dos Estados Unidos reforçou as apostas de que Pequim em breve apresentará novas medidas de estímulo.

O mercado de Hong Kong subiu pelo quinto dia, registrando a melhor semana em cinco meses, em meio a uma ampla recuperação das ações globais.

No fechamento, o índice de Xangai teve ganho de 0,03%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,16%. Ambos os índices registraram raros ganhos semanais - apenas o quarto em 19 semanas.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,36%, elevando seu ganho semanal para 5,1% depois que o Federal Reserve deu início ao seu ciclo de redução de juros na quarta-feira com um corte de 50 pontos-base.

As ações de Hong Kong são mais sensíveis às taxas dos EUA do que o mercado acionário da China, onde os órgãos reguladores impõem controles rigorosos de capital.

Na China, os setores que se beneficiam de taxas mais baixas - incluindo o imobiliário e o de tecnologia - subiram. As ações do setor bancário também ganharam com a inação da China na sexta-feira sobre as taxas de empréstimo de referência. Taxas de empréstimo mais baixas prejudicam a lucratividade dos bancos.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,53%, a 37.723 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,36%, a 18.258 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,03%, a 2.736 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,16%, a 3.201 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,49%, a 2.593 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,53%, a 22.159 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,23%, a 3.624 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,21%, a 8.209 pontos.