Xerife é preso nos EUA, acusado de matar juiz a tiros

Um xerife foi preso nesta quinta-feira (19), acusado matar a tiros um juiz de um tribunal distrital no estado do Kentucky, no sul dos Estados Unidos, noticiaram veículos de imprensa locais.

Mickey Stines, xerife do condado de Letcher, foi posto sob custódia por causa de um tiroteio na região, reportou o Louisville Courier Journal.

A emissora de TV local WKYT acrescentou que Stines foi acusado de atirar no juiz Kevin Mullins em seu gabinete.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, confirmou o ataque em uma mensagem na rede social X.

"Infelizmente, fui informado que um juiz distrital do condado de Letcher foi assassinado a tiros em seu gabinete esta tarde", afirmou. "Há violência demais neste mundo, e rezo para que haja um caminho para um amanhã melhor".

A violência com armas de fogo é corriqueira nos Estados Unidos, um país onde há mais armas do que pessoas e as escolas costumam ser palco frequente de ataques a tiros.

No começo deste mês, um homem atirou e feriu cinco pessoas em uma rodovia no Kentucky. O corpo do atirador foi encontrado na quarta-feira após dez dias de caçada.

Apesar de pesquisas mostrarem que os americanos são favoráveis a mais restrições às armas, um lobby em sua defesa, as proteções constitucionais e uma cultura ferrenha a favor da posse de armas impedem que as tentativas para avançar na questão prosperem.

