Virais no TikTok, perfume e hidratante Amalfi Sunset me conquistaram

Sim, eu caí direitinho no algoritmo do TikTok. Depois de ver muitas influenciadoras e também pessoas comuns, que não estavam sendo pagas, falando muito bem do perfume Mist Amalfi Sunset, da marca Skelt, de repente, o item estava no meu carrinho e a compra estava feita.

O perfume foi criado pela marca depois do hidratante— o Body Cream Amalfi Sunset— virar um hit queridinho na rede. Eu já tinha o hidratante, então, comprar o perfume pareceu natural. Veja a seguir o que achei dos dois produtos e para quem indico:

O produto promete uma fragrância marcante e refinada, com hidratação por até 48 horas, favorecimento da uniformização do tom de pele e estimulação da renovação celular.

Nas notas de saída, ele tem bergamota, mandarina, maçã e abacaxi. Já nas notas de corpo, tem rosa, jasmim, magnólia e íris. Nas notas de fundo, sândalo, âmbar, musgo, musk. O resultado é um cheiro doce e cítrico ao mesmo tempo, muito único.

O que gostei no hidratante?

É o mais cheiroso da vida. Entre todos os produtos que eu uso ou já usei para hidratar a pele, esse é, sem dúvidas, o cheiro que eu mais amo. Para mim, a mistura doce e cítrica é a medida exata do que eu gosto.

Textura leve e rápida absorção. Ele não é aquele tipo de hidratante superdenso. É um creme bem levinho e seca rápido na pele, sem deixar pegajoso, o que eu adoro.

Pele macia. Gosto do efeito hidratante dele, que garante pele macia por várias horas.

A fragrância fixa muito bem. Mesmo se tratando de um hidratante, o cheiro projeta bem e tem uma ótima fixação na pele.

O que gostei do perfume?

Fragrância concentrada. É o cheiro do hidratante que eu mais amo em forma de perfume, então, claro que a fragrância me agradou bastante. Usado juntos, eles se potencializam e o cheiro fica por mais tempo.

'Cheiro de caro'. Já me perguntaram qual era meu perfume e, quando falei, ouvi que tinham achado se tratar de perfume importado.

Boa projeção com poucas borrifadas. Eu uso, em média, 6 borrifadas dele e, pode até parecer mentira, mas esse perfume vai mais longe do que vários outros que custam centenas de reais.

Custo benefício justo. Considero o custo benefício bom para os 100 ml do vidro, uso bastante e o meu está rendendo bem.

Pontos de atenção

Hidratação média. O creme hidratante, na minha opinião, não oferece uma ação intensa. Para peles mais ressecadas, que precisam de um cuidado maior, talvez haja produtos mais interessantes. Depois de um dia de muito sol, por exemplo, eu costumo optar por outro hidratante mais potente. Mas, para o dia a dia, gosto muito do resultado dele.

Fragrância do perfume pode parecer diferente do cheiro do hidratante (mas é igual). Assim que você borrifa o perfume na pele, pode parecer que ele tem um cheiro mais forte e diferente da fragrância original do hidratante. Mas, calma, basta esperar um pouco até o perfume assentar que você vai perceber que eles têm exatamente o mesmo cheiro.

Perfume e creme não duram o dia inteiro. Ao contrário do que diz a propaganda, pelo menos na minha pele, ele não dura o dia inteiro. Projeta muito, o que quer dizer que o cheiro chega longe, mas não permanece assim por longas horas. Diria que entre três e quatro horas é o tempo médio. Depois, ele fica bem mais suave. Mas acho que, pelo preço e pelo cheiro delicioso, vale muito a pena.

O que mudou pra mim?

O creme realmente é o mais cheiroso que já tive e faço uso diariamente. E o combo perfume + creme é ótimo para o meu dia a dia. Para ir treinar, assistir aula, resolver alguma coisa na rua. Uso muito a dupla. Passei a economizar meus perfumes mais caros para ocasiões mais especiais.

Quem vai gostar desse produto

A fragrância é bem feminina e acredito que vai agradar aquelas pessoas que não querem gastar muito, mas desejam um cheiro que não passe despercebido.

Quem não for fã de perfume doce precisa ter cautela, porque o Amalfi Sunset acaba sendo adocicado apesar das notas cítricas, e conheço algumas pessoas que não curtiram por conta disso.

Para mim, dessa vez, as tiktokers estavam certas: a dupla definitivamente vale o hype.

