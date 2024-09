Vendas de moradias usadas nos EUA caem em agosto; oferta melhora

WASHINGTON (Reuters) - As vendas de moradias nos Estados Unidos caíram mais do que o esperado em agosto, uma vez que os preços das casas permaneceram elevados apesar de uma melhoria contínua na oferta.

As vendas de casas caíram 2,5% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 3,86 milhões de unidades, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis nesta quinta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam queda para uma taxa de 3,90 milhões de unidades.

As revendas de casas, que representam uma grande parte das vendas de moradias nos EUA, caíram 4,2% em agosto na comparação anual.

O preço médio das casas usadas aumentou 3,1% em relação ao ano anterior, para 416.700 dólares, o mais alto já registrado para meses de agosto.

Na quarta-feira, o Federal Reserve cortou a taxa de juros em 50 pontos-base, a primeira redução nos custos de empréstimos desde 2020. A medida pode fazer com que as taxas de hipoteca, que recuaram para mínimas de 1 ano e meio, caiam ainda mais.

Taxas hipotecárias mais baixas podem fazer com que mais proprietários coloquem suas casas no mercado, o que pode aumentar a oferta.

O estoque de moradias aumentou 0,7%, para 1,35 milhão de unidades no mês passado. A oferta aumentou 22,7% em relação a um ano atrás.

"As vendas de casas foram novamente decepcionantes em agosto, mas o recente movimento de taxas hipotecárias mais baixas, juntamente com o aumento do estoque, é uma combinação poderosa que proporcionará o ambiente para que as vendas aumentem nos próximos meses", disse Lawrence Yun, economista-chefe da associação de corretores.

(Reportagem de Lucia Mutikani)