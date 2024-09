US Steel prevê resultado de 3º tri acima do esperado por demanda por laminados planos

(Reuters) - A United States Steel previu nesta quinta-feira lucro de terceiro trimestre acima das estimativas de Wall Street, citando demanda doméstica resiliente por aço laminado plano em meio a um ambiente de preços em baixa.

"A dinâmica desafiadora dos preços está sendo compensada, em parte, pelos benefícios de nossas carteiras de pedidos equilibradas e diversificadas no segmento de laminados planos da América do Norte", disse o presidente-executivo, David Burritt.

O mercado espera que a deterioração dos preços do aço pressione as margens das siderúrgicas durante o trimestre, tendo como pano de fundo uma condição de excesso de oferta no mercado dos EUA.

No início desta semana, as rivais Steel Dynamics e Nucor divulgaram visões de lucro para o terceiro trimestre abaixo das estimativas.

A U.S. Steel espera que o lucro ajustado do terceiro trimestre fique entre 44 e 48 centavos de dólar por ação, em comparação com a estimativa média dos analistas de 39 centavos, de acordo com dados da Lseg.

A empresa prevê que o lucro trimestral será sequencialmente menor nos segmentos de laminados planos, mini-mill e produtos tubulares, devido aos preços de venda mais baixos.

No entanto, a companhia espera que o segmento europeu registre um aumento sequencial no lucro do terceiro trimestre devido a um ajuste favorável para as permissões de CO2.

A empresa aguarda a decisão do painel de segurança nacional dos EUA sobre sua venda para a Nippon Steel até depois da eleição presidencial de novembro.

(Por Aatreyee Dasgupta)