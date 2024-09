Trump cancela participação com presidente polonês Duda na Pensilvânia

Por Gram Slattery

WASHINGTON (Reuters) - A participação conjunta de Donald Trump e do presidente polonês, Andrzej Duda, em evento no Estado da Pensilvânia, que é um Estado crucial nas eleições, foi cancelada, de acordo com uma fonte familiarizada com os planos do candidato presidencial republicano.

Trump e Duda planejavam participar da inauguração de um monumento em um santuário católico polonês-americano ao norte da Filadélfia no domingo. Se o evento tivesse sido realizado, teria marcado um raro caso de um líder estrangeiro aparecendo ao lado de um candidato à Presidência dos EUA durante a campanha.

Não ficou imediatamente claro por que a aparição foi cancelada ou se Trump se encontraria com Duda em outro momento ou local.

Os eleitores descendentes de europeus do leste se tornaram muito procurados nas últimas semanas da disputa entre Trump e a vice-presidente Kamala Harris, a candidata democrata. A Pensilvânia, em particular, abriga uma considerável população ucraniana-americana e polonesa-americana. Como o Estado está entre os mais competitivos do país, esse grupo demográfico pode ajudar a determinar o resultado da eleição.

Kamala tem dito que Trump não conseguiria enfrentar a agressão do presidente russo Vladimir Putin se vencesse a eleição de 5 de novembro, uma afirmação que a campanha de Trump nega.

Um grande número de líderes estrangeiros chegará aos Estados Unidos nos próximos dias para a 79ª sessão da Assembleia Geral da ONU.

Trump disse a repórteres na quarta-feira que "provavelmente" se reunirá na próxima semana com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, e também disse que se reunirá com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

A embaixada polonesa em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

