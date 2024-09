Mau hálito de manhã é normal? Veja truques para evitar cheiro ruim na boca

Que atire a primeira pedra quem não fica com aquele gosto horrível na boca logo após acordar e que só sai depois que você levanta e escova os dentes. Mas será que isso é normal ou significa que há algum problema com a sua saúde?

Bem, vamos começar pela boa notícia. Sim, acordar com mau hálito é algo totalmente normal e tem a ver com um fluxo menor de saliva dentro da boca, o que acontece em momentos de jejum prolongado, como durante uma noite de sono.

Sem saliva, restos de comida que podem ficar entre os dentes ou na língua acabam fermentando e podem gerar sulfeto de hidrogênio, o que causa o cheiro ruim.

Isso fica ainda pior em pessoas que tem problemas respiratórios e acabam dormindo de boca aberta, já que a tendência é a região ficar ainda mais seca e, claro, mais fedida.

Normalmente, após a higienização e a primeira alimentação do dia a halitose, o popular mau hálito, costuma desaparecer. Se isso não acontecer, consulte o dentista. Problemas como cáries e periodontites podem ser os responsáveis.

Porém, em alguns casos, pode também ser consequência de doenças como diabetes, cetoacidose, insuficiência hepática e refluxo gastroesofágico. Em todos esses casos, o melhor a se fazer é procurar um médico.

Mas se não aparenta ser sério, algumas dicas podem ajudar a diminuir o problema pelas manhãs. Além de escovar bem os dentes antes de dormir, outra recomendação é evitar alimentos muito condimentados à noite e também se alimentar próximo da hora de dormir.

Isso não garante que você acorde sem bafo, mas ao menos vai ajudar a diminuir o problema.

Dá para prevenir o mau hálito?

Imagem: iStock

Sim, e a melhor forma é fazer visitas periódicas ao dentista para manter a saúde bucal em dia. Além disso, coloque em prática as seguintes medidas:

Cultive e mantenha bons hábitos de higiene bucal, usando escovas de cerdas macias para escovar os dentes;

Escove os dentes usando creme dental com flúor, ao menos duas vezes ao dia, especialmente antes de dormir. Caso você use prótese, converse com seu dentista sobre a necessidade do uso de soluções antibacterianas;

Aprenda a fazer uso correto do fio dental. Evite fios com haste porque eles removem apenas os resíduos alimentares, mas não retiram a placa bacteriana do sulco gengival;

Faça uso do limpador lingual ou de uma escova com cerdas mais duras para higienizar especificamente a língua e as laterais dela pela manhã e à noite. O seu dentista pode orientá-lo qual é a melhor solução no seu caso;

Mantenha-se hidratado para garantir maior fluxo de saliva: consuma de 1,5 a 3,0 litros de água todos os dias;

Tenha sempre ao seu alcance gomas de mascar sem açúcar para estimular a salivação;

Reduza ou abstenha-se do consumo de tabaco;

Reduza ou abstenha-se do consumo de álcool;

Evite ficar mais de 3 ou 4 horas sem se alimentar. Contudo, lembre-se que certos alimentos podem intensificar o odor de seu hálito como alho, cebola ou azeitona.

Fale com seu médico sobre os efeitos colaterais de medicamentos de uso contínuo ou não. Mais de 100 tipos deles podem reduzir o fluxo de saliva. Antidepressivos e anti-histamínicos são exemplos.

Fontes: Rosileine Uliana, cirurgiã-dentista, especialista em periodontia, integrante da Comissão de Halitologia do CRO (Conselho Regional de Odontologia) e associada da Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas dos Odores da Boca; Débora Heller Douek, professora dos cursos de graduação e pós-graduação em odontologia da UNICSUL (Universidade Cruzeiro do Sul), e pesquisadora visitante do Hospital Israelita Albert Einstein, PhD em Biologia Oral pela Boston University (Estados Unidos); Soraya de Azambuja Berti Couto, mestre e doutora em estomatologia, especialista em odontopediatria, atuando na área de odontologia hospitalar e professora da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná).

*Com informações de reportagem publicada em 18/05/2020 e 31/12/2019