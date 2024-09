Tentando se aproximar da liderança, Santos visita o Botafogo-SP

19/09/2024 07h00

Ocupando a vice-liderança da classificação com 46 pontos, quatro atrás do líder Novorizontino, que derrotou o Brusque por 1 a 0 na abertura da 27ª rodada da competição, o Peixe tem o desafio de chegar ao terceiro triunfo consecutivo.

Para esta partida o técnico Fábio Carille tem um desfalque certo, o meio-campista venezuelano Otero, que está suspenso. Quem deve ganhar uma oportunidade na equipe titular é o uruguaio Laquintana. Com isso o Santos deve iniciar o confronto com: Gabriel Brazão; Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Laquintana, Guilherme e Wendel Silva.

Já o Botafogo-SP vive na competição uma disputa menos gloriosa, para fugir do Z4 (zona do rebaixamento). Com 30 pontos, ocupando a 13ª colocação, a Pantera vem de um revés de 2 a 0 para o Novorizontino.

O técnico português Paulo Gomes tem muitos problemas para armar a sua equipe para medir forças com o Peixe. Ele não poderá contar com os lesionados Matheus Costa, Matheus Barbosa, Felipinho, Luquinha, William, Robinho e Leandro Maciel, além do suspenso Wallison. Quem também não vai a campo é o atacante Bruno Marques, que pertence ao Santos.