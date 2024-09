Tem debate para prefeitura de SP hoje? Veja horários e datas dos próximos

O próximo debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo será transmitido por SBT, Terra e Rádio Nova Brasil na sexta-feira (20), com início às 11h15.

Participarão do encontro os seguintes candidatos: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo).

O debate está programado para durar 1h45, dividido em três blocos, com encerramento previsto para as 13h. Será possível assistir ao vivo pela TV aberta, no canal do SBT News no YouTube e no Kwai; pela rádio Nova Brasil e a home do portal Terra.

Quais são os próximos debates para prefeito de SP?

Veja agenda completa de encontros entre os candidatos à Prefeitura da capital paulista:

Terra/SBT/Rádio Nova Brasil: 20 de setembro, às 11h15

20 de setembro, às 11h15 Grupo Flow: 23 de setembro, às 19h. (Transmissão nos canais Flow News/Flow Podcast).

23 de setembro, às 19h. (Transmissão nos canais Flow News/Flow Podcast). UOL/Folha de S.Paulo: 30 de setembro, às 10h

30 de setembro, às 10h TV Globo: 3 de outubro, às 22h

Calendário de debates do segundo turno (se houver):

Band: 14 de outubro, às 22h15

14 de outubro, às 22h15 UOL/RedeTV!: 17 de outubro, às 9h30

17 de outubro, às 9h30 UOL/Folha de S.Paulo: 21 de outubro, às 10h

21 de outubro, às 10h TV Globo: 25 de outubro, às 22h

* Com informações de matéria publicada em 16/09/2024.