Que horas será o debate no SBT para prefeito de SP? Saiba como assistir

O próximo debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo será transmitido pelo SBT, Terra e Rádio Nova Brasil nesta sexta-feira (20), começando às 11h15. O evento terá duração de 1h45, dividido em três blocos, e está previsto para terminar às 13h.

O debate poderá ser acompanhado ao vivo na TV aberta, no canal do SBT News no YouTube e no Kwai, além da Rádio Nova Brasil e da página inicial do portal Terra.

Foram convidados os seguintes candidatos: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo).

Quais são os próximos debates para prefeito de SP?

Veja agenda completa de encontros entre os candidatos à Prefeitura da capital paulista:

Terra/SBT/Rádio Nova Brasil: 20 de setembro, às 11h15

20 de setembro, às 11h15 Flow Podcast/ Flow News : 23 de setembro, 19h

: 23 de setembro, 19h UOL/Folha de S.Paulo: 30 de setembro, às 10h

30 de setembro, às 10h TV Globo: 3 de outubro, às 22h

Calendário de debates do segundo turno (se houver):

Band: 14 de outubro, às 22h15

14 de outubro, às 22h15 UOL/RedeTV!: 17 de outubro, às 9h30

17 de outubro, às 9h30 UOL/Folha de S.Paulo: 21 de outubro, às 10h

21 de outubro, às 10h TV Globo: 25 de outubro, às 22h

* Com informações de matéria publicada em 16/09/2024.