Premiê do Líbano pede ação da ONU contra 'guerra tecnológica' de Israel

O primeiro-ministro do Líbano pediu nesta quinta-feira às Nações Unidas que acabem com a "guerra tecnológica" de Israel contra o seu país, antes de uma reunião do Conselho de Segurança sobre as explosões de aparelhos de comunicação utilizados pelo Hezbollah que deixaram 32 mortos.

A ONU deveria adotar em sua reunião de sexta-feira uma "posição firme para interromper a agressão israelense contra o Líbano e a guerra tecnológica que está travando", afirmou Najib Mikati em um comunicado.

