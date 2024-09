PF faz buscas na casa de prefeito de Macapá para apurar suspeita de desvios

A Polícia Federal faz buscas na casa do prefeito de Macapá, Antônio Furlan (MDB), candidato à reeleição, para apurar suspeitas de desvios de recursos públicos em uma obra de urbanização na cidade.

O que aconteceu

Mandados de busca são cumpridos na casa de Furlan. Além das buscas na residência dele, agentes da PF também estiveram nas sedes da Semob (Secretaria Municipal de Obras) e da prefeitura. Ao todo, são cumpridos 10 mandados de busca expedidos pelo TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região).

Contrato investigado pela PF é de R$ 10,3 milhões. O valor foi repassado pelo governo federal para a urbanização, paisagismo e aterro hidráulico da rua Beira Rio.

Prefeitura de Macapá não se manifestou até o momento. O UOL entrou em contato com a administração municipal, mas ainda não obteve retorno. O espaço está aberto para manifestação.

A PF investiga indícios de fraude na execução da obra com pagamento de propina. De acordo com a corporação, após a aprovação dos boletins de medição no início da obra, a empresa vencedora do contrato pagou, a servidores municipais, 5% do valor que tinha direito pelos serviços prestados.

Vantagens indevidas pagas aos funcionários teriam chegado a mais de R$ 500 mil. Segundo a PF, no decorrer da obra, a empresa que executava o serviço aumentou para 20% do valor da obra a quantia paga aos funcionários da prefeitura.

Penas aos envolvidos no caso pode chegar a mais de 40 anos de prisão. Os suspeitos são acusados de organização criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva, concussão e lavagem de dinheiro.