Petróleo sobe mais de 1% com corte de juros nos EUA e declínio de estoques

Por Shariq Khan

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo ampliaram sua recente recuperação e subiram mais de 1% nesta quinta-feira, com um grande corte nas taxas de juros dos Estados Unidos e a queda nos estoques ajudando a compensar algumas das preocupações com a demanda decorrentes do fraco consumo na China.

Os futuros do Brent fecharam a 74,88 dólares o barril, um aumento de 1,23 dólar, ou 1,7%. O petróleo dos EUA subiu 1,04 dólar, ou 1,5%, a 71,95 dólares o barril.

Os preços estão se recuperando depois que o Brent caiu abaixo de 69 dólares pela primeira vez em quase três anos em 10 de setembro, e ambos os contratos de referência registraram ganhos em cinco das sete sessões desde então.

O banco central dos EUA cortou as taxas de juros em meio ponto percentual na quarta-feira. Os cortes nas taxas de juros normalmente impulsionam a atividade econômica e a demanda por energia, mas alguns também viram o grande corte como um sinal de um mercado de trabalho fraco nos EUA.

O Banco da Inglaterra manteve as taxas de juros em 5,0% nesta quinta-feira.

O declínio dos estoques de petróleo deve dar suporte aos preços do petróleo no futuro, levando o Brent de volta acima de 80 dólares nos próximos meses, disseram analistas do UBS em nota aos clientes.

Os estoques de petróleo nos EUA, o maior produtor mundial, caíram para a menor taxa em um ano na semana passada, mostraram dados do governo na quarta-feira. [EIA/S]

O declínio nos estoques pode acelerar na próxima semana, já que as exportações dos EUA devem se recuperar significativamente das interrupções causadas pelo furacão Francine na semana passada, disseram estrategistas da Macquarie aos clientes.

(Reportagem de Shariq Khan e Laila Kearney em Nova York e Paul Carsten em Nairóbi)