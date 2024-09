Parlamento aprova resolução sobre uso de armas da UE na Rússia

O Parlamento Europeu aprovou uma resolução que pede que os Estados-membros permitam que as forças ucranianas utilizem armas fornecidas pelo Ocidente contra alvos militares na Rússia.

A proposta recebeu 425 votos a favor, 131 contra e 63 abstenções. O texto sublinha que as restrições atuais impedem que Kiev "exerça plenamente seu direito à autodefesa", além de "continuar exposta a ataques à sua população e infraestrutura".

"Os eurodeputados querem que os países da UE levantem as restrições atuais que impedem a Ucrânia de usar sistemas ocidentais contra alvos militares legítimos na Rússia", informou o Parlamento Europeu em um comunicado.

A resolução também solicita que as nações do bloco aumentem o financiamento para a Ucrânia, fortaleçam a ajuda humanitária no país e tenham mais ação para proteger o espaço aéreo nas fronteiras.

O Parlamento ainda instou os Estados-membros a "manter e estender a política de sanções do Conselho Europeu contra Moscou, Belarus e países e entidades não pertencentes à UE que fornecem à Rússia tecnologias militares".

Em resposta, o presidente da Duma (câmara baixa da Assembleia Federal russa), Viaceslav Volodin, afirmou que os pedidos da UE "podem levar a uma guerra mundial com armas nucleares".

Vladimir Putin, mandatário russo, alertou anteriormente que permitir que a Ucrânia atacasse seu país com armas fornecidas pelo Ocidente significaria o envolvimento direto da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), dos Estados Unidos e de países europeus no conflito.