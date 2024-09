ONU adicionará nutrientes à segunda rodada de vacinação contra a pólio em Gaza

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - A segunda rodada de uma campanha de vacinação para proteger 640 mil crianças em Gaza contra a poliomielite também fornecerá micronutrientes -- vitaminas e minerais essenciais -- e realizará triagem nutricional, disse uma autoridade do Fundo das Nações Unidas para a Infância.

Também estão em andamento discussões sobre a viabilidade de acrescentar outras vacinas à campanha, incluindo a imunização contra o sarampo, disse Ted Chaiban, vice-diretor executivo do Unicef para ações humanitárias e operações de abastecimento.

"Há mais de 44.000 crianças nascidas no ano passado e que não receberam sua imunização básica", disse ele na quinta-feira.

A primeira rodada da campanha de vacinação contra a pólio, que começou em 1º de setembro, atingiu sua meta de 90% das crianças com menos de 10 anos de idade, disse o chefe da agência de refugiados palestinos das Nações Unidas (UNRWA) na segunda-feira.

A campanha foi realizada em fases ao longo de duas semanas, durante as pausas humanitárias nos combates entre Israel e os militantes palestinos do Hamas. Uma segunda rodada de vacinação contra a pólio deve ser realizada dentro de quatro semanas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou no mês passado que um bebê ficou parcialmente paralisado pelo vírus da poliomielite tipo 2, o primeiro caso desse tipo no território em 25 anos.

Um alto risco de fome persiste em Gaza enquanto a guerra continuar e o acesso humanitário for restrito, de acordo com uma avaliação de um monitor global da fome publicada em junho.

"Da mesma forma que conseguimos atingir todas as crianças com as vacinas contra a pólio, precisamos mudar e usar a mesma modalidade para atingir as crianças com suas vacinas básicas, com algumas das intervenções de nutrição e higiene que são essenciais para salvar suas vidas", disse Chaiban aos repórteres após visitar Gaza, a Cisjordânia e Israel.

"Essas são intervenções que salvam vidas e as partes demonstraram que podem se alinhar quando necessário. Isso precisa acontecer novamente", disse ele.