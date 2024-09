Oktoberfest introduz detectores de metais para início no sábado

MUNIQUE (Reuters) - Detectores de metal portáteis estão sendo introduzidos no maior festival de cerveja do mundo neste ano, após o ataque fatal com faca no mês passado em um festival na cidade alemã de Solingen.

"Queremos detectar facas com isso", disse o organizador da Oktoberfest, Clemens Baumgaertner, sobre a nova medida, acrescentando que o número de seguranças também está sendo aumentado para o início do festival no sábado.

O festival, que acontece todos os anos no Theresienwiese em Munique, durará pouco mais de duas semanas, como a 189ª Oktoberfest da cidade do sul da Alemanha.

Paulaner, Spatenbraeu e Loewenbraeu são algumas das cervejarias alemãs que montaram barracas no festival, que também contará com música bávara ao vivo, lederhosen, dirndls e pretzels.

As verificações de bolsas na entrada e as revistas serão realizadas como de costume, assim como o monitoramento de armas pela polícia de Munique.

"Qualquer pessoa que esteja pensando em carregar sua faca de caça porque dá um visual legal - não é uma boa ideia, realmente custa muito dinheiro", disse a porta-voz da polícia de Munique, Andreas Franken, alertando sobre possíveis multas.

(Reportagem de Anja Guder e Christine Uyanik)