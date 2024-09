O que cadeirada mudou para Marçal e Datena? Veja rejeições no Datafolha

O Datafolha divulgou nesta quinta-feira (19) sua primeira pesquisa de intenção de voto para Prefeitura de São Paulo após o evento ocorrido no último domingo (15), quando Datena (PSDB) agrediu Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeirada durante o debate da TV Cultura. A rejeição de ambos oscilou para cima, mas dentro da margem de erro.

Rejeição pós-cadeirada

47% não votariam em Marçal. A rejeição do ex-coach oscilou para cima em três pontos desde o debate em que levou a cadeirada.

Datena oscilou no mesmo patamar. O candidato do PSDB foi de 32%, no último levantamento, para 35% na sondagem publicada hoje.

Líder nas rejeições. Desde o começo de agosto, a rejeição de Marçal subiu 17 pontos percentuais. O candidato do PRTB ultrapassou Guilherme Boulos (PSOL), que que era o candidato mais rejeitado no Datafolha neste período.

Rejeição de Marçal já estava aumentando antes da cadeirada. Ela subiu 6 pontos em uma semana, entre os dias 5 e 12 de setembro.

Ranking das rejeições dos candidatos à prefeitura de São Paulo

De acordo com a pesquisa do Datafolha, todos os candidatos no primeiro pelotão tiveram oscilações para cima em suas rejeições. Acompanhe abaixo os números de hoje em comparação com o último levantamento do instituto.

Pablo Marçal (PRTB). (47% - 44%).

Guilherme Boulos (PSOL). (38% - 37%).

Ricardo Nunes (MDB). (21% - 19%).

Nas intenções gerais de voto, Nunes tem 27%; Boulos ,26%; e Marçal, 19%.

Sobre a pesquisa

O instituto Datafolha entrevistou 1.204 eleitores paulistanos de terça-feira (17) até esta quinta (19). A pesquisa foi encomendada pela Folha e pela TV Globo. O levantamento tem margem de erro de três pontos para mais ou para menos e está registrado na Justiça Eleitoral sob o código SP-03842/2024.

*Com informações da Agência Estado.