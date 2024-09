Nova pesquisa Datafolha: quem subiu e quem caiu na disputa de SP

Do UOL, em São Paulo (SP)

A nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (19), mostrou um cenário estável entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo (SP).

O que mostra a nova pesquisa Datafolha

Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) se mantiveram estáveis. O atual prefeito segue com 27% das intenções de voto, mesma porcentagem que acumulava na pesquisa anterior. O "ex-coach", por sua vez, continua sendo o escolhido de 19% do eleitorado paulistano.

No pelotão superior, Guilherme Boulos (PSOL) foi o único que oscilou para cima. O psolista chegou a 26% das intenções de voto (eram 25% na pesquisa divulgada no dia 12 de setembro). Com o resultado, Boulos e Nunes estão tecnicamente empatados na liderança da pesquisa.

Tabata Amaral (PSB) e Datena (PSDB) também estacionaram. A deputada segue com os mesmos 8% que tinha na semana anterior; o apresentador, envolvido no episódio da "cadeirada" em Marçal, não empolgou e manteve 6% das intenções de voto entre os eleitores da capital paulista.

Os demais candidatos também não tiveram grandes movimentações. Marina Helena (Novo) segue com 3%; Bebeto Haddad (DC) chegou a 0% (era 1%); Ricardo Senese (UP), João Pimenta (PCO) e Altino Prazeres (PSTU) seguem com 0%.

Veja o resultado completo da pesquisa Datafolha:

Ricardo Nunes (MDB): 27% (eram 22%)

27% (eram 22%) Guilherme Boulos (PSOL): 26% (eram 25%)

26% (eram 25%) Pablo Marçal (PRTB): 19% (eram 19%)

19% (eram 19%) Tabata Amaral (PSB): 8% (eram 8%)

8% (eram 8%) Datena (PSDB): 6% (eram 6%)

6% (eram 6%) Marina Helena (Novo): 3% (eram 3%)

3% (eram 3%) Bebeto Haddad (DC): 0% (era 1%)

0% (era 1%) Ricardo Senese (UP): 0% (era 0%)

0% (era 0%) João Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Altino Prazeres (PSTU): 0% (era 0%)

0% (era 0%) Em branco/nulo/nenhum: 6% (eram 7%)

6% (eram 7%) Não sabe: 3% (eram 4%)

Sobre a pesquisa

A pesquisa Datafolha foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo. O levantamento ouviu 1.204 pessoas entre 17 e 19 de setembro na cidade de São Paulo (SP) e tem margem de erro de três pontos para mais ou para menos. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o código SP-03842/2024.