Que horas sai a nova pesquisa Datafolha para Prefeitura de SP hoje (19/9)?

Do UOL, em São Paulo (SP)

A nova pesquisa Datafolha para a Prefeitura de São Paulo (SP) deverá ser divulgada na tarde desta quinta-feira (19), por volta das 16h30. A amostra entrevistou 1204 eleitores da capital paulista entre os dias 17 e 19 de setembro; o levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo SP-03842/2024.

O que mostrava a última pesquisa do Datafolha?

Ricardo Nunes havia subido cinco pontos percentuais em relação à pesquisa anterior. No levantamento anterior, divulgado em 5 de setembro, o atual prefeito tinha 22% das intenções de voto, atrás de Guilherme Boulos (PSOL), com 23% e ao lado de Pablo Marçal (PRTB), com 22%.

No levantamento da última semana, o emedebista aparecia na liderança. Nunes chegou aos 27% das intenções de voto e aparecia numericamente à frente de Boulos e Marçal, seus principais adversários na disputa pela prefeitura da capital paulista.

Boulos oscilou para cima. O psolista aparecia à frente no levantamento anterior, sendo escolhido por 23% dos eleitores consultados. Na última semana, o deputado aparecia com 25%, uma oscilação que não foi suficiente para manter o primeiro lugar na sondagem do instituto Datafolha.

Marçal, por sua vez, oscilou para baixo. O candidato do PRTB, que aparecia no empate técnico triplo da pesquisa anterior, com 22% das intenções de voto, na última semana figurava no terceiro lugar, chegando a 19% de preferência dos paulistanos.

Tabata Amaral (PSB) e Datena (PSDB) oscilaram para baixo. A deputada passou de 9% na pesquisa anterior para 8% na mais recente; o apresentador, por sua vez, foi de 7% para 6% das intenções de vot

Os demais candidatos tiveram poucas movimentações. Maria Helena (Novo) manteve 3%; Bebeto Haddad (DC) segue com 1%; Ricardo Senese (UP) está com 0% (antes era 1%); Altino Prazeres (PSTU) e João Pimenta (PCO) não pontuaram nos dois levantamentos.

Sobre a pesquisa anterior

A pesquisa foi contratada pela Folha de S. Paulo e registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-07978/2024. O levantamento ouviu presencialmente 1.204 pessoas de 16 anos ou mais em São Paulo nos dias 10 a 12 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.