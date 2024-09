Nintendo processa empresa que desenvolveu o jogo "Palworld" por infração de patentes

A empresa japonesa Nintendo anunciou nesta quinta-feira (19) um processo contra a Pocketpair, que criou o jogo "Palworld", acusada de violar suas patentes.

"Esta ação legal tem o objetivo de obter uma ordem judicial contra a infração, assim como danos e preconceitos", afirmou a Nintendo em comunicado, no qual alega que a Palworld "infringe várias patentes" sem especificar quais.

"Palworld", um jogo em que personagens são parecidos com os de Pokémon, uma franquia que pertence ao grupo Nintendo, ainda está em fase de desenvolvimento, mas uma versão preliminar já está disponível na plataforma Steam por quase 30 dólares (163 reais).

O jogo vendeu 5 milhões de exemplares em três dias e virou um fenômeno. As críticas iniciais do jogo foram positivas, mas muitos usuários apontaram a semelhança dos "Pals" com personagens de Pokémon e o descreveram como um "Pokémon com armas".

A Pocketpair anunciou que "iniciará os procedimentos legais e investigações apropriadas a respeito das acusações de infração de patentes".

"É realmente lamentável que sejamos obrigados a dedicar muito tempo a problemas que não têm nada a ver com o desenvolvimento do jogo, devido a esta ação legal", afirmou a empresa em um comunicado.

Pokémon é um sucesso mundial desde o lançamento como RPG em 1996 para o console Game Boy da Nintendo.

A franquia também rendeu filmes e uma popular série de animação para televisão.

