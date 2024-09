Minério de ferro sobe com esperanças de estímulo da China e estoques menores

CINGAPURA (Reuters) - Os preços dos contratos futuros de minério de ferro registraram ganhos nesta quinta-feira, com as perspectivas de novos estímulos monetários chineses e estoques menores ofuscando as preocupações com o enfraquecimento da demanda da China, principal mercado consumidor do minério.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,69%, a 693,0 iuanes (98,10 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência de outubro na Bolsa de Cingapura avançava 2,46%, a 92,95 dólares a tonelada.

A expectativa geral é de que a China reduza suas principais taxas de juros e as taxas de empréstimo de referência na sexta-feira, de acordo com uma pesquisa da Reuters, depois que o corte desproporcional da taxa de juros do Federal Reserve eliminou alguns riscos de quedas acentuadas do iuan.

Os analistas dizem que os formuladores de políticas chineses provavelmente intensificarão as medidas para, pelo menos, ajudar a economia a atingir uma meta de crescimento cada vez mais desafiadora para 2024, com um foco mais acentuado no aumento da demanda para combater as pressões deflacionárias persistentes.

Os dados econômicos de agosto ficaram abaixo das expectativas, aumentando a urgência de implementar mais medidas de estímulo para sustentar a economia, disseram analistas.

Enquanto isso, os estoques de minério de ferro importado mantidos por 64 siderúrgicas chinesas caíram 0,4% em relação à semana anterior, para 10,9 milhões de toneladas em 18 de setembro, disse a consultoria chinesa Mysteel em uma nota, atribuindo a queda ao maior consumo de matéria-prima pelas siderúrgicas.

As quedas contínuas nos estoques de aço provavelmente darão suporte aos preços dos produtos siderúrgicos, especialmente vergalhões e fio-máquina, acrescentou a Mysteel.

Em todos os portos chineses, os estoques totais de minério de ferro caíram 0,73% em relação à semana anterior, em 13 de setembro, segundo dados da Steelhome.

As exportações chinesas de aço mantiveram-se em níveis recordes em agosto, com o aumento indicando a fraca demanda doméstica, disseram os analistas da Westpac.

(Reportagem de Gabrielle Ng)