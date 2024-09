Médico é preso por se masturbar olhando para apartamento de vizinha em PE

Um médico foi preso por suspeita de importunação sexual ao se masturbar no corredor do prédio em que mora.

O que aconteceu

Identificado apenas como Igor, ele foi filmado se tocando na área pública do prédio enquanto olhava para dentro do apartamento de uma vizinha. A cena foi registrada na quarta-feira (18) no bairro Espinheiro, área nobre do Recife, segundo informações da Polícia Militar de Pernambuco.

Suspeito foi contido por moradores até a chegada da polícia. Testemunhas relataram aos agentes que ele já tinha comportamento suspeito, mas, até então, não havia imagens dele praticando os atos. As imagens feitas por moradores serão usadas na investigação.

Médico foi autuado em flagrante por importunação sexual. Ele foi submetido a audiência de custódia no Tribunal de Justiça de Pernambuco e foi solto após o pagamento de fiança, mas deve cumprir medidas cautelares estipuladas pelo órgão, como: se apresentar uma vez por mês ao Tribunal; não mudar de endereço sem autorização; não voltar a praticar o ato de importunação sexual, e não manter contato com a vítima.

O UOL tenta localizar a defesa do suspeito. A reportagem também tentou contato com o edifício em que o episódio ocorreu, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

Não tolere violência, saiba como procurar ajuda

O Ligue 190 é o número de emergência indicado para quem estiver presenciando uma situação de agressão. A Polícia Militar poderá agir imediatamente e levar o agressor a uma delegacia.

Também é possível pedir ajuda e se informar pelo número 180, do governo federal, criado para mulheres que estão passando por situações de violência. A Central de Atendimento à Mulher funciona em todo o país e também no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita.

O Ligue 180 recebe denúncias, dá orientação de especialistas e encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. Também é possível acionar esse serviço pelo WhatsApp. Nesse caso, acesse o (61) 99656-5008.