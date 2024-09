Maierovitch: Moraes ataca Musk como pitbull, mas precisa pôr fim ao litígio

O ministro Alexandre de Moraes deve encerrar logo o conflito com Elon Musk após responder com veemência às críticas e atitudes desafiadoras feitas pelo dono do X (antigo Twitter), avaliou o jurista e colunista Wálter Maierovitch no UOL News desta quinta (19).

Moraes determinou uma multa ao X e à Starlink de R$ 5 milhões/dia para cada uma por burlar a decisão judicial que bloqueou a rede social em todo o país. A plataforma começou a cumprir as ordens do STF (Supremo Tribunal Federal) e Moraes disse a interlocutores que é preciso "ter paciência".

Musk apresentou uma justificativa de que teria havido um erro técnico nessa ida e volta. Com base nisso, se for verdade, ele fez essa jogada e tirou [o X] do ar. Mas tem que se dar um basta a esse litígio.

Moraes atacou como um pitbull e foi na jugular. Na Justiça, um processo não pode virar um ringue, uma luta de boxe. Se Musk continuar, voltam-se todas as medidas, aí sim com toda força. Não se pode humilhar o adversário. Não que ele não mereça; ele descumpriu ordem judicial, foi arrogante... Mas um juiz tem que pôr fim ao litígio.

Pelo colocado na matéria, Moraes ganhou a briga. O Estado nacional que ele representa não foi humilhado; ao contrário. Não dá para o Moraes ser Ministério Público. Tem que ter toga, e ela recomenda que se abra uma porta para Musk sair com o rabo entre as pernas. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch avalia que o bilionário sinaliza em obedecer às determinações da Justiça brasileira ao começar a cumprir as ordens do STF. Por isso, para o colunista, Moraes precisa indicar que está disposto a encerrar a questão.

Pelo jeito, Musk está recuando. Moraes entra com uma multa pesada e parece que não está dando um caminho de saída a ele. Isso está absolutamente incorreto.

Isso não é luta de boxe. Não tem que derrubar, nocautear, mas impor a vontade do Estado. Se ela está sendo cumprida e vale para todos, deve-se observar o fim do litígio, que não é feito para ser perpetuado. A Justiça é para resolver. Essa porta de saída tem que ser aberta. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Sakamoto: Musk ainda dá uma banana à lei e tenta minar autoridade do STF

Elon Musk ainda demonstra dar de ombros à legislação brasileira e questiona a autoridade do STF (Supremo Tribunal Federal) por burlar o bloqueio ao X (antigo Twitter) no país, afirmou o colunista Leonardo Sakamoto.

O X só volta ao Brasil se tiver representação no país, como pede a lei, cumprir todas as decisões judiciais, incluindo derrubar contas que ainda estão no ar, e pagar a multa. Na verdade, ao contrário do que parece, Musk não demonstra boa vontade. Ele continua usando subterfúgios para tentar minar a autoridade do STF e a imagem do país. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.