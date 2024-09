Líderes mundiais se reunirão na ONU em meio à ameaça de repercussões das guerras em Gaza e na Ucrânia

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Mais de 130 líderes mundiais se reunirão nas Nações Unidas na próxima semana, enfrentando guerras no Oriente Médio e na Europa que ameaçam se espalhar, frustração com o ritmo lento dos esforços para acabar com esses conflitos e o agravamento das crises climáticas e humanitárias.

Embora o conflito entre Israel e os militantes palestinos do Hamas na Faixa de Gaza e a guerra da Rússia na Ucrânia devam dominar a Assembleia-Geral anual de alto nível da ONU, diplomatas e analistas dizem que não esperam progresso em direção à paz.

"As guerras em Gaza, na Ucrânia e no Sudão serão os três principais pontos de crise em foco na Assembleia-Geral. Não acho provável que vejamos avanços em nenhum deles", disse Richard Gowan, diretor da ONU no International Crisis Group.

Na semana passada, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse à Reuters que as guerras em Gaza e na Ucrânia estavam "travadas, sem soluções pacíficas à vista".

As preocupações com a repercussão do conflito em Gaza no Oriente Médio em geral aumentaram novamente depois que o grupo militante libanês Hezbollah acusou Israel de detonar pagers e walkie-talkies em dois dias de ataques mortais. Israel não comentou a acusação.

"Há um sério risco de uma escalada dramática no Líbano, e tudo deve ser feito para evitar essa escalada", disse Guterres aos repórteres na quarta-feira.

A guerra na Gaza sitiada foi desencadeada por um ataque do Hamas contra civis em Israel em 7 de outubro de 2023, duas semanas depois que os líderes mundiais terminaram sua reunião anual no ano passado.

Os esforços de mediação dos Estados Unidos, do Egito e do Catar ainda não conseguiram intermediar um cessar-fogo, e a paciência global diminuiu nove meses depois que a Assembleia-Geral da ONU exigiu uma trégua humanitária e o número de mortos em Gaza chegou a 41.000.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu -- que há muito tempo acusa a ONU de ser anti-Israel -- e o presidente palestino, Mahmoud Abbas, devem discursar na Assembleia-Geral em 26 de setembro.

ENCONTRO DIPLOMÁTICO RÁPIDO

Embora o evento seja ancorado por seis dias de discursos dos líderes mundiais para a assembleia, grande parte da ação acontece nos bastidores, com centenas de reuniões bilaterais e dezenas de eventos paralelos que buscam concentrar os holofotes globais nas principais questões.

Neste ano, a perspectiva de um novo governo dos EUA também está se aproximando. O republicano Donald Trump -- que cortou o financiamento da ONU e chamou o órgão global de fraco e incompetente enquanto esteve no cargo de 2017 a 2021 -- enfrenta a vice-presidente democrata Kamala Harris em uma eleição em 5 de novembro.

"Claramente, no fundo da mente de todos estará um homem chamado Donald Trump", disse Gowan. "Acho que em muitas das conversas privadas em torno da Assembleia-Geral... a pergunta número um será o que Trump fará com a organização."

Serão realizados eventos paralelos sobre a guerra e a crise humanitária no Sudão, onde a fome se instalou, os esforços internacionais para ajudar o Haiti a combater a violência das gangues e a repressão do Talibã aos direitos das mulheres no Afeganistão.

Na quarta-feira, Guterres zombou de si mesmo, dizendo que não tem "poder nem dinheiro".

"Há duas coisas que o secretário-geral das Nações Unidas tem, e devo dizer que as tenho usado", disse ele aos repórteres. "Uma é minha voz, e ninguém poderá calá-la. E a segunda é a capacidade de reunir pessoas de boa vontade para abordar e resolver problemas."

IRÃ, UCRÂNIA

As acusações ocidentais sobre o papel do Irã no Oriente Médio -- o Hamas, o Hezbollah e os Houthis do Iêmen estão alinhados com Teerã -- e o apoio à guerra da Rússia na Ucrânia também fazem parte da sombra da Assembleia-Geral da ONU deste ano.

As potências europeias buscam reavivar os esforços para controlar o programa nuclear do Irã, e as autoridades iranianas e europeias devem se reunir em Nova York na próxima semana para testar sua disposição mútua de se envolver.

O novo presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, relativamente moderado, discursará nas Nações Unidas na terça-feira.

Pezeshkian "se concentrará na distensão, na construção de confiança com o mundo e na redução da escalada", disse uma autoridade iraniana graduada, mas ele também "enfatizará o direito do Irã de retaliar" contra Israel, se necessário.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, discursará na reunião de alto nível da Assembleia-Geral pela terceira vez desde que a Rússia invadiu seu país. Ele deve se dirigir a uma reunião sobre a Ucrânia do Conselho de Segurança de 15 membros na terça-feira e à Assembleia-Geral na quarta-feira.

Zelenskiy tem um plano para pressionar a Rússia a encerrar diplomaticamente a guerra, que ele quer apresentar ao presidente dos EUA, Joe Biden, neste mês. Ele também quer compartilhá-lo com os dois possíveis sucessores de Biden, Harris e Trump.

Algumas autoridades dos EUA já foram

do plano.

"Achamos que ele estabelece uma estratégia e um plano que pode funcionar. E precisamos ver como podemos promover isso à medida que nos envolvemos com todos os chefes de Estado dos países que estarão aqui em Nova York... temos esperança de fazer algum progresso", disse a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, a repórteres na terça-feira.

Embora o presidente russo Vladimir Putin tenha se dirigido virtualmente à Assembleia-Geral em 2020 durante a pandemia da Covid-19, ele não viaja fisicamente a Nova York para o evento desde 2015. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, deve falar à Assembleia-Geral em 28 de setembro.

(Reportagem adicional de Parisa Hafezi)