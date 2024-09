Incêndio em viaduto na Liberdade causa interdição da Avenida 23 de Maio

Um incêndio atinge desde as 13 horas desta quinta-feira, 19, o viaduto Condessa de São Joaquim, na Liberdade, centro de São Paulo. O viaduto atravessa a Avenida 23 de Maio, maior corredor Norte-Sul da capital, que está interditada no sentido Aeroporto, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por conta do fogo.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu nota dizendo que o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o fogo na Rua São Joaquim, número 10, que passa sobre o viaduto. "No local, o fogo atinge objetos descartados, como lixo, possivelmente causado por pessoas em situação de rua que se abrigam sob o viaduto."

O Corpo de Bombeiros diz que o fogo acontece abaixo do viaduto e que não há informações de vítimas, até o momento. Quatro viaturas atuam no local neste momento.

"As equipes do Corpo de Bombeiros continuam trabalhando no combate às chamas. A área ainda apresenta grande quantidade de fumaça, devido à presença de materiais como cobertores, entulho, madeiras e outros resíduos", completa a Defesa Civil.

A CET recomenda que motoristas utilizem as Avenidas Liberdade, Brigadeiro Luis Antônio, 9 de Julho e a Rua 13 de Maio como alternativa para chegar à Zona Sul.