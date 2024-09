Ibovespa reduz fôlego apesar de ganhos em Wall Street; Brava perde cerca de 8%

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa reduzia o fôlego nesta quinta-feira após uma abertura mais positiva, com agentes ainda analisando a decisão do Federal Reserve e repercutindo decisão do Banco Central de cortar a Selic para 10,75% ao ano, enquanto Brava Energia desabava.

Por volta de 11:55, o Ibovespa referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,04%, a 133.695,01 pontos, após chegar a 134.758,76 pontos na máxima mais cedo. O volume financeiro no pregão somava 7,35 bilhões de reais.

A bolsa paulista descolava de Wall Street, onde o S&P 500 avançava 1,55%, em meio a uma reavaliação da decisão do Fed de cortar os juros, após encerrar a quarta-feira no vermelho.

De acordo com o gestor de renda variável Tiago Cunha, da Ace Capital, investidores reavaliaram as primeiras reações mais negativas em vista de uma taxa de equilíbrio mais elevada, atendo-se ao movimento de corte iniciado.

Os rendimentos dos Treasuries, porém, avançavam, com o título de 10 anos marcando 3,7226%, de 3,687% na véspera, o que corroborava a alta nas taxas dos DIs, pesando nas ações brasileiras, principalmente de empresas sensíveis a juros.

DESTAQUES

- VALE ON subia 1,49%, conforme os futuros do minério de ferro na China avançaram nesta sessão, com o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrando as negociações do dia com alta de 1,69%.

- PETROBRAS PN avançava 0,25%, favorecida pela alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent era negociado com elevação de 0,9%.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 0,05%, em uma sessão com o sinal negativo prevalecendo entre os bancos do Ibovespa.

- SÃO MARTINHO ON valorizava-se 1,05%, endossado por relatório do JPMorgan elevando a recomendação dos papéis a "overweight", com os analistas citando valuation atrativo e visão positiva para os preços de açúcar e etanol.

- BRAVA ENERGIA ON era negociada em baixa de 8,35%, após atualizar expectativa de retorno da produção do campo de Papa Terra para o início de dezembro de 2024.

- AGROGALAXY ON, que não faz parte do Ibovespa, desabava 18,37%, ampliando as perdas da véspera, quando anunciou perto do fechamento do pregão ter pedido recuperação judicial. Na quarta-feira, as ações caíram mais de 13%.