Governo venezuelano acusa oposição de manter vínculos com o grupo criminoso Tren de Aragua

Depois de se gabar ao longo de meses por ter derrotado o grupo criminoso mais temido da Venezuela, o governo de Nicolás Maduro agora acusa a oposição de manter vínculos com o Tren de Aragua para promover a violência.

Após ocupar militarmente, em setembro de 2023, o presídio de Tocorón, onde operava o Tren de Aragua, o governo anunciou que havia "desmantelado totalmente" este grupo, a ponto de o chanceler Yván Gil classificar a sua existência como uma "ficção midiática" diante dos relatos de sua atividade fora da Venezuela.

Mas a narrativa mudou após a contestada eleição de 28 de julho, na qual o presidente Maduro foi proclamado reeleito para um terceiro mandato consecutivo de seis anos, em meio a denúncias de fraude por parte da oposição: o Tren de Aragua continua existindo e seu líder, o fugitivo Héctor Rusthenford Guerrero, conhecido como 'El Niño' Guerrero, é um agente dos Estados Unidos.

"'El Niño' Guerrero dirigiu pessoalmente parte dos desmandos e da violência criminal dos dias 29, 30 e 31 de julho", assegurou o mandatário, referindo-se aos protestos contra sua reeleição que foram duramente reprimidos e resultaram na prisão de 2.400 pessoas, muitas delas confinadas em Tocorón.

"Ele foi cooptado pela CIA", disse Maduro na segunda-feira. "Todo o operativo que foi feito mundialmente para declarar 'El Niño' Guerrero como terrorista fazia parte de uma fachada para encobri-lo, chantageá-lo, obrigá-lo a se juntar ao governo dos Estados Unidos na agressão contra a Venezuela", afirmou.

- "Interesses próprios" -

O Tren de Aragua nasceu na prisão de Tocorón, no estado de Arágua (centro-norte) e começou a ganhar notoriedade há cerca de 10 anos. Com aproximadamente 5.000 integrantes, dedica-se à extorsão, assassinatos encomendados, narcotráfico, prostituição, tráfico de pessoas e até mineração ilegal, embora também tenha investido em alguns negócios legais.

O grupo estendeu seus tentáculos a outros países como Colômbia, Peru e Chile, além dos Estados Unidos, onde as autoridades ofereceram recompensas milionárias por informações que levassem à captura de seus líderes.

"É possível que uma organização criminosa comece a adotar posturas políticas, mas geralmente o faz por seus próprios interesses", explica à AFP Phil Gunson, analista sênior do Crisis Group.

"Em circunstâncias normais, é mais vantajoso se alinhar com quem tem o poder e não com forças de oposição", acrescenta o especialista, que destaca o interesse do governo chavista em "satanizar a oposição e associá-la, na mente do público, a elementos negativos".

Maduro responsabilizou pela violência a líder oposicionista María Corina Machado e seu rival nas eleições, Edmundo González Urrutia, e pediu prisão para ambos.

González Urrutia foi para o exílio na Espanha, enquanto Machado passou à clandestinidade.

- "Ações terroristas" -

O governo venezuelano anunciou nesta semana a prisão de quatro americanos, um deles um militar ativo, dois espanhóis e um tcheco, todos associados a um suposto plano para assassinar Maduro.

Este tipo de denúncia por parte do governo é frequente, sempre com os Estados Unidos como protagonistas.

Na segunda-feira, Maduro acusou Washington de ter "articulado" com o Tren de Aragua atentados contra ele e outros funcionários, além de "ações terroristas graves contra instalações políticas públicas, como o palácio (presidencial) de Miraflores, a sede da vice-presidência, a sede do Poder Judiciário, a Assembleia Nacional" e "instalações militares, policiais".

"É novo isso de usar organização criminosas em benefício político" em campanhas ou governos, indicou Hugo Acero Velásquez, professor universitário que foi subsecretário de Segurança de Bogotá.

O especialista descartou uma situação na Venezuela semelhante ao terror gerado por gangues no Haiti, onde controlam amplos territórios: "Não acredito que o Tren de Aragua tenha intenção de desestabilizar o governo de Maduro, e muito menos apoiar a oposição".

Os Estados Unidos ? que não reconhecem a reeleição de Maduro ? anunciaram há apenas dois meses sanções contra o Tren de Aragua, e o estado do Texas o declarou nesta semana como uma organização terrorista, em meio a denúncias do candidato republicano e ex-presidente Donald Trump, que afirma que numerosos migrantes estão chegando de países que "abriram suas prisões".

A imigração é, de fato, um tema central da campanha eleitoral americana.

