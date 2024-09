Governo Lula demite assessor de Silvio Almeida acusado de assédio moral

Do UOL, em São Paulo

O governo Lula demitiu o secretário Nacional da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos, Claudio Augusto Vieira, acusado de assédio moral na gestão do ex-ministro Silvio Almeida.

O que aconteceu

A exoneração de Vieira foi publicada nesta quinta (19) no Diário Oficial da União. O agora ex-secretário foi alvo de denúncia interna por supostas 14 condutas irregulares, que incluem "ameaças de demissão, impedimento de manifestação em reuniões, tratamentos ou gestos de menosprezo e críticas sobre a vida pessoal dos servidores".

O UOL busca manifestação do ex-secretário. A reportagem tentou contato por ligação e mensagem de texto, mas não teve retorno até o momento. Se houver resposta, o texto será atualizado.

A investigação contra Vieira foi aberta na semana passada. Ele já havia sido denunciado em janeiro deste ano, também por assédio moral, mas o caso acabou arquivado por falta de provas. Após a demissão de Silvio Almeida, no dia 6 de setembro, a pasta reabriu a apuração sobre o agora ex-secretário.

Quase todas as denúncias contra o ex-secretário envolvem mulheres. Os casos de assédio teriam sido praticados contra servidoras subordinadas a Vieira, e as queixas se baseiam em mensagens, registros internos e relatos das funcionárias. Há relatos de que ele fez críticas e piadas sobre gravidez e se apropriou de ideias de servidoras sem dar crédito a elas.

Vieira estava no cargo desde maio de 2023. A nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, defendeu em nota publicada pela pasta que todas as denúncias de assédio sejam apuradas com rigor, garantindo o amplo direito de defesa e o sigilo, principalmente das vítimas.