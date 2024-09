Fraca demanda por produtos de baixo carbono prejudica o investimento verde, diz iniciativa da COP28

LONDRES (Reuters) - A fraca demanda por produtos verdes está restringindo o investimento necessário de até 700 bilhões de dólares em projetos de baixo carbono em setores de alta emissão, como alumínio, aço e cimento, segundo uma iniciativa lançada na cúpula do clima da ONU do ano passado, a COP28.

Mais de 450 projetos industriais de larga escala em todo o mundo estão buscando centenas de bilhões de dólares em investimentos para reduzir as emissões de carbono, disse o Industrial Transition Accelerator (ITA) em um comunicado na quinta-feira.

O ITA foi criado na cúpula da COP28 em Dubai para estimular os investimentos necessários em projetos verdes.

Os seis setores da indústria pesada examinados no relatório -- alumínio, cimento, produtos químicos, aço, aviação e transporte marítimo -- contribuem com aproximadamente 30% de todas as emissões globais de CO2, informou o ITA.

"Para manter-se no caminho certo com as metas climáticas alinhadas a Paris, uma massa crítica de projetos de grande escala... deve chegar à sua decisão final de investimento nos próximos 2 a 3 anos", disse o grupo.

Mas os desenvolvedores de projetos não garantiram compromissos firmes dos compradores de produtos de baixo carbono, como aço verde e combustível de aviação sustentável, para garantir o financiamento necessário, acrescentou.

"A falta de uma demanda clara e sustentada por produtos de baixo carbono é a maior barreira ao investimento. As empresas e os financiadores não podem se comprometer com esses projetos sem a certeza do mercado", disse Faustine Delasalle, diretora executiva da Secretaria do ITA.

O ITA está atuando no Brasil e nos Emirados Árabes Unidos, fornecendo suporte direcionado aos desenvolvedores de projetos, segundo o comunicado.

(Reportagem de Eric Onstad)