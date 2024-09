Flamengo perde em casa para o Peñarol (1-0) e se complica na Libertadores

O Flamengo foi derrotado pelo Peñarol por 1 a 0 nesta quinta-feira (19), no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, e ficou em situação complicada para avançar na competição.

O time uruguaio marcou o gol da vitória aos 13 minutos, em uma jogada de contra-ataque que começou pela esquerda com o atacante Jaime Báez, que cruzou para Maximiliano Silvera ajeitar e Javier Cabrera bater de primeira no canto no goleiro Rossi.

Um verdadeiro banho de água fria para o time rubro-negro, que esperava se recuperar do mau momento vivido no Campeonato Brasileiro jogando em casa na Libertadores.

O Flamengo, que passou pelas oitavas de final segurando uma forte pressão do Bolívar em La Paz, reagiu tentando aproximar seus jogadores mais perigosos: Gerson e os uruguaios Georgian de Arrascaeta e Nicolás de la Cruz, de volta ao time depois de se recuperar de uma lesão muscular que o afastou dede o final de agosto.

No final do primeiro tempo, De Arrascaeta avançou pela direita e cruzou a bola para Bruno Henrique cabecear sozinho, mas o goleiro Washington Aguerre salvou o Peñarol de sofrer o empate (38'). Logo depois, o camisa 14 rubro-negro bateu firme da entrada da área e Aguerre fez outra grande defesa.

- Pressão sem efeito -

Apesar de fazer algumas alterações na equipe, o técnico Tite não encontrava o caminho para fazer sua equipe jogar, evidenciando mais uma vez a dificuldade para extrair o máximo de um dos elencos mais poderosos da América do Sul.

Sem o artilheiro Pedro (30 gols em 43 jogos em 2024), que sofreu grave lesão no joelho e só volta no ano que vem, e Gabigol, também fora por problemas físicos, o Flamengo não conseguiu achar espaços na defesa do Peñarol.

O técnico do time uruguaio, Diego Aguirre, teve um segundo tempo mais tranquilo. O único susto foi um chute forte de Bruno Henrique nos minutos finais (90') que parou em mais uma boa defesa do goleiro Aguerre.

Além da solidez da defesa uruguaia, pesou a falta de capacidade do ataque rubro-negro para converter em gols a esmagadora posse de bola de 77%.

Inconformada com a derrota e o rendimento dos jogadores, a torcida do Flamengo vaiou a equipe após o apito final.

Agora, o time carioca terá que reverter o resultado no jogo de volta, na próxima quinta-feira, em Montevidéu, onde o confronto será definido.

Quem passar de Flamengo e Peñarol vai enfrentar na semifinal da Libertadores o vencedor do duelo entre Botafogo e São Paulo, que na quarta-feira empataram em 0 a 0 no estádio Nilton Santos, no Rio.

-- Ficha técnica:

Copa Libertadores 2024 - Quartas de final - Jogo de ida

Flamengo (BRA) - Peñarol (URU) 0-1

Estádio: Maracanã (Rio de Janeiro)

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Gol:

Peñarol: Javier Cabrera (13')

Cartões amarelos:

Flamengo: Plata (43'), Pulgar (53')

Peñarol: Garcia (29'), Méndez (32'), Aguerre (90'+1)

Escalações:

Flamengo: Rossi - Varela (Wesley 46'), Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas 61') - Pulgar (Carlos Alcaraz 56'), De La Cruz (Léo Ortiz 70'), Gerson (cap), De Arrascaeta, Gonzalo Plata (Carlinhos 61') - Bruno Henrique. Técnico: Tite.

Peñarol: Washington Aguerre - Pedro Milans (Camilo Mayada 76'), Guzmán Rodríguez Ferrari, Óscar Méndez, Maximiliano Olivera (cap) - Javier Cabrera (Leonardo Sequeira 68'), Damian Garcia, Leonardo Fernandez, Eduardo Darias (Gastón Ramírez 69'), Jaime Baez (Lucas Hernandez 69') - Maximiliano Silvera (Facundo Batista 73'). Técnico: Diego Aguirre.

