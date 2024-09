Inverno termina com temporal em parte do Brasil; onde tem previsão de chuva

O clima quente e seco continua no Brasil, com chuva em poucas áreas da costa leste do Nordeste, do Norte e região Sul. Mas o fim do inverno, com frente fria, vai aumentar a precipitação e os ventos fortes no Rio Grande do Sul, com previsão de temporais.

O que aconteceu

Última frente fria do inverno leva chuva para o Sul. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou um alerta de temporal para o estado a partir desta quinta-feira (19). O tempo começa a mudar no oeste, sul e em áreas centrais no final desta tarde e começo da noite. O ponto de maior instabilidade será na madrugada e manhã de sexta.

Chuva forte e ventos acima de 100km/h. Há previsão de tempestades intensas na fronteira com o Uruguai e no oeste gaúcho, além de descargas elétricas, granizo e ventos fortes de 70 km/h a 90 km/h, podendo ultrapassar 100 km/h isoladamente. As nuvens carregadas vão levar chuva para outras áreas do estado, com rajadas fortes no litoral gaúcho, especialmente entre Chuí e Torres.

Paraná e Santa Catarina também vão ter chuva. Com volume menor do que no RS, os dois estados podem enfrentar chuva forte e temporais. No Paraná, as áreas centrais serão afetadas ainda nesta quinta-feira. Já em Santa Catarina, o risco de tempestades será mais alto na sexta-feira, com o deslocamento da nova frente fria.

Onde mais vai chover?

Pouca chuva no litoral do Espírito Santo. A precipitação será fraca e isolada, motivada pela circulação marítima de ventos que vai formar muitas nuvens, principalmente na faixa norte do estado.

Chuva fraca na costa leste do Nordeste. O ar fresco e úmido do oceano vai para o interior do continente, favorecendo chuva fraca em vários locais da região. Pode chover de forma moderada entre o litoral de Alagoas e de Pernambuco, além de chuva fraca no extremo sul da Bahia.

Amazonas, Roraima e Pará com nuvens carregadas. Nesses estados, a previsão é de algumas pancadas de chuva localizadas durante o dia, enquanto as demais áreas da região Norte continuarão com tempo seco e muito quente.