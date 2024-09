Evento em São Paulo discute saúde digital

Um evento que acontece nesta quinta-feira (19), na capital paulista, vai discutir a saúde digital no Brasil. O Fórum de Saúde Digital Presente e Futuro vai debater as principais tendências e inovações tecnológicas que estão revolucionando o setor da saúde, como o uso de inteligência artificial generativa no setor da saúde. O encontro contará com a participação de Ana Estela Haddad, secretária de Informação e Saúde Digital do Brasil, que vai encerrar o evento falando sobre o futuro da saúde.

O fórum é promovido pelo Informa Markets, pelo Sindicato de Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Estabelecimentos de Saúde no Estado de São Paulo (SindHosp) e pela Federação dos Hospitais, Clínicas, Laboratórios e Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo (FEHOESP) e acontece dentro do Healthcare Innovation Show (HIS), na São Paulo Expo, entre 14h30 e 17h30.

O painel de abertura, por sua vez, vai tratar sobre os desafios para o futuro da saúde digital, tema que será discutidos por Fabio Baccheretti Vitor, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e Mauro Junqueira, secretário-executivo do Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde (Conasems). No segundo painel, a discussão é sobre os avanços da saúde digital no Brasil.

Durante o Healthcare Innovation Show (HIS), será lançado o Guia de Ações Municípios Saudáveis - Transformando Comunidades, Cuidando de Pessoas, que reúne propostas para a saúde digital e para uma melhor gestão e organização do sistema de saúde das cidades. O guia, que ficará disponível no site do SindHosp, será entregue a todos os gestores públicos e candidatos às prefeituras dos 645 municípios paulistas.