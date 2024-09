DF tem 7 presos por incêndios; inquéritos chegam a 85 em todo o Brasil

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu ao menos sete pessoas, desde a última sexta-feira (13), por incêndios causados no Distrito Federal. Também foram abertos seis inquéritos para investigar os casos. No Brasil, já há ao menos 85 inquéritos abertos pela PF, sendo dois no DF.

O que aconteceu

PF e Polícia Civil do DF investigam suspeitas de incêndios criminosos. Capital federal ficou debaixo de fumaça nos últimos dias e até aulas tiveram que ser canceladas em 25 escolas públicas. Os incêndios ocorridos em áreas sob responsabilidade do governo do Distrito Federal são investigados pela Polícia Civil, já os que ocorrem em áreas do governo federal, como o Parque Nacional de Brasília e a Floresta Nacional, são investigados pela PF.

Polícia Civil já indiciou os presos. Os sete detidos foram indiciados pelo crime de incêndio. Um deles ainda foi indiciado por dano ambiental, já que pôs fogo dentro de área de proteção ambiental. Além disso, a Polícia Civil também apreendeu aparelhos celulares, computador, isqueiros e garrafas com líquidos que estão sendo periciados.

PF abriu investigações em sete estados e no DF. O número de investigações da corporação saltou de 52 na semana passada para 85, pois a PF passou a considerar também os inquéritos que investigam os crimes de incêndio, além daqueles que investigam crimes ambientais. As investigações estão em andamento em Amazonas, Roraima, Pará, DF, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo.

PF ainda não prendeu ninguém no DF. Investigações são conduzidas pelas superintendências em cada unidade da federação, mas estão sob a coordenação da Diretoria de Amazônia e Meio Ambiente, sediada em Brasília. PF já identificou que maioria dos incêndios foi causado por ação humana, e agora quer avançar sobre se houve intenção ou não e as motivações por trás dos crimes.

Corporação usa sistema de imagens de satélite. Objetivo é mapear as regiões e fazer a cronologia do avanço dos incêndios para chegar aos responsáveis. Uma das principais linhas de investigação é que ações seriam vingança de grupos afetados pelo aumento do combate aos crimes ambientais ocorrido recentemente com a intensificação de operações de combate ao garimpo ilegal, por exemplo. As informações sobre a linha de investigação e uso de imagens de satélites foram reveladas pelo jornal O Globo e confirmadas pelo UOL.