Corte do Fed é boa notícia ainda que trabalho contra a inflação não tenha acabado, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de cortar os juros em 0,5 ponto porcentual foi boa notícia para os consumidores e para a economia dos EUA no geral, com baixas nos preços de bens e nos custos de empréstimos podendo voltar a apoiar o crescimento econômico.

"É um sinal importante do Fed à nação, indicando que a inflação caiu e os juros serão reduzidos para que a economia continue crescendo. E espera-se que cedam ainda mais. Mas isso não significa que o trabalho esteja feito", disse Biden em evento no Economic Club of Washington.

Biden acrescentou, nessa linha, que, diferentemente do seu antecessor (Donald Trump), respeita os mandatos do BC norte-americano e que a independência do BC serviu bem ao país. "Nunca falei com o presidente do Fed desde que me tornei presidente. Se essa independência fosse perdida, causaria um dano enorme à nossa economia."