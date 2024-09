Chefe do Hezbollah diz que pessoas deslocadas do norte de Israel não poderão retornar para suas casas

O chefe do Hezbollah libanês, Hasan Nasrallah, disse nesta quinta-feira (19) que Israel não conseguirá fazer com que as pessoas deslocadas do norte do país por onze meses de bombardeios transfronteiriços voltem para suas casas.

"Não conseguirão fazer com que o povo do norte volte para o norte", declarou Nasrallah, dirigindo-se aos líderes israelenses em um discurso. "Nenhuma escalada militar, nenhum assassinato ou guerra total trará os residentes de volta à fronteira" com o Líbano, acrescentou.

