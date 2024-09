Cepea: carne suína ganha competitividade ante bovina, mas perde para a de frango

São Paulo, 19 - Os preços das principais carnes estão mais altos no atacado da Grande São Paulo na parcial de setembro (até dia 17). No caso da carne suína, o produto ganhou competitividade frente à bovina, mas perdeu em relação à de frango, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). O preço médio da carcaça especial suína atingiu R$ 13,09/kg, com aumento de 5,4% em relação a agosto. O frango inteiro resfriado registrou média de R$ 6,99/kg, alta de 2,3% em relação ao mês anterior, impulsionado pela maior demanda no início de setembro.Já a carcaça casada bovina alcançou R$ 17,57/kg, uma elevação de 7,5%, devido à oferta restrita de bois para abate no mercado spot.Com isso, a diferença de preço entre a carne suína e a de frango aumentou 9,2% em setembro, atingindo R$ 6,10/kg a mais para a suína. Por outro lado, a diferença entre a carne suína e a bovina diminuiu 14,3%, com a suína sendo negociada a R$ 4,48/kg abaixo da bovina, evidenciando maior competitividade.