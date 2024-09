Canadá abre mercado para farelo de mandioca, macadâmia e erva-mate do Brasil

Brasília, 19 - O Brasil poderá exportar farelo de mandioca, flor seca de cravo-da-índia, fruto seco de macadâmia, erva-mate e polpa cítrica desidratada ao Canadá, informaram os Ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores, em nota conjunta. O aval para as exportações, sem necessidade de certificação fitossanitária, foi recebido nesta quinta-feira, 19, pelo governo brasileiro.Os ministérios destacaram que neste ano o Canadá já havia autorizado a importação de feno para alimentação animal, fibra de coco, gelatina e colágeno de origem suína, e mastigáveis de origem aviária, caprina e bovina, além de grãos secos de destilaria (DDG ou DDGS) do Brasil. De acordo com dados da balança comercial, o Brasil exportou US$ 604 milhões em produtos agropecuários para o Canadá de janeiro a julho deste ano.No ano, o País acumula 117 aberturas de mercado para produtos da agropecuária brasileira.