Cade pauta Minerva-Marfrig para sessão de julgamentos da próxima quarta-feira

Brasília, 19 - O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pautou para a sessão da próxima quarta-feira, 25, o julgamento da venda de ativos da Marfrig para a Minerva. Em agosto, após a Superintendência Geral (SG) do órgão recomendar o aval à operação condicionado a um acordo, o conselho prorrogou em 90 dias o prazo para analisar o processo. Como adiantou o Estadão/Broadcast, entretanto, o Cade decidiu não usar esse período integralmente, que, se usufruído, jogaria o julgamento para o último trimestre do ano. A tendência mais forte é de que o tribunal acompanhe a sugestão da SG com validação da transação, desde que aplicados alguns "remédios". A operação, anunciada em agosto de 2023, envolve 16 ativos pelo valor de R$ 7,5 bilhões. São 11 plantas de bovinos no Brasil, uma unidade industrial na Argentina e outras três no Uruguai, além de uma planta de cordeiros no Chile e um Centro de Distribuição no Brasil.