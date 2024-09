Fogo na avenida 23 de Maio, em SP, é apagado; via tem interdição parcial

Um incêndio sob um viaduto na avenida 23 de Maio, no bairro da Liberdade, na área central de São Paulo, foi extinto no fim da tarde desta quinta-feira (19), segundo o Corpo de Bombeiros. No entanto, parte da via segue interditada.

O que aconteceu

CET pediu que motoristas evitem a avenida. Até às 19h10, as três faixas da esquerda e a faixa azul, destinada ao tráfego de motocicletas, estavam liberadas. A via contém cinco faixas, incluindo um corredor de ônibus. Mais cedo, a avenida havia sido totalmente bloqueada no sentido aeroporto de Congonhas, e o trânsito precisou ser desviado por um retorno improvisado no canteiro central.

Corpo de Bombeiros encerrou a ocorrência por volta das 18h30. O local foi deixado aos cuidados da Prefeitura de São Paulo, Defesa Civil, Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar. Os bombeiros informaram que o incêndio havia sido controlado antes das 15h, mas os agentes ainda faziam trabalho de rescaldo durante a tarde. O chamado para o viaduto Condessa de São Joaquim foi às 13h30.

Não há informações sobre feridos até o momento. O local costuma ser usado como abrigo por pessoas em situação de rua. Segundo o Corpo de Bombeiros, a suspeita é de que pessoas abrigadas no local tenham ateado fogo em objetos.

Havia muita fumaça no local durante o incêndio. A Defesa Civil explicou que a fumaça aconteceu devido à presença de materiais como cobertores, entulho, madeiras e outros resíduos.

O UOL tenta contato com a Prefeitura de São Paulo. O texto será atualizado quando houver resposta.