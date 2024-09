BC da África do Sul reduz taxa básica de juros em 25 pontos-base, para 8% ao ano

O Banco Central da África do Sul, conhecido como SARB, reduziu a taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 8%, em decisão divulgada nesta quinta-feira, 19. Em comunicado, a autoridade monetária informou que a inflação global está desacelerando e se aproximando das metas e que, com esses ganhos, os principais bancos centrais reduziram as taxas.

A decisão, que ficou dentro da previsão de analistas da FactSet, foi tomada após o SARB decidir seguir um caminho mais cauteloso para a política monetária.

O documento informa que os integrantes discutiam entre o corte de 25 pontos-base ou 50 pontos-base, mas optaram pela escolha menos agressiva. "O conselho monetário finalmente chegou a um consenso sobre 25 pontos-base, concordando que uma postura menos restritiva era consistente com uma inflação sustentavelmente menor no médio prazo", explica.

O BC sul-africano prevê que as taxas se movam em direção ao neutro no próximo ano e se estabilizem acima de 7%.

Com foco na África do Sul, a instituição destacou que a produção ficou um pouco abaixo das expectativas para o primeiro semestre do ano, mas que uma melhora é aguardada para o segundo semestre, com crescimento de 0,6% nos próximos dois trimestres. A instituição reitera que o cenário geopolíticos "podem gerar mais choques econômicos".