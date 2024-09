Aliado de Putin alerta Ocidente sobre guerra nuclear por causa da Ucrânia

MOSCOU (Reuters) - Um aliado do presidente russo, Vladimir Putin, alertou nesta quinta-feira os governos ocidentais que uma guerra nuclear pode ocorrer caso eles deem sinal verde para a Ucrânia usar armas de países ocidentais para atingir alvos no interior russo. Vyacheslav Volodin, presidente da câmara baixa do Parlamento e membro do Conselho de Segurança de Putin, respondia sobre uma votação do Parlamento Europeu que exortava os países da União Europeia a dar tal autorização a Kiev. "O que o Parlamento Europeu está pedindo leva a uma guerra mundial usando armas nucleares", escreveu Volodin no Telegram. O título de sua mensagem era "Para aqueles que não entenderam de cara", aparente referência a um alerta feito por Putin na semana passada de que o Ocidente pode estar atacando diretamente a Rússia caso deixe a Ucrânia lançar mísseis de longa distância para dentro do território russo. A guerra da Ucrânia provocou a maior tensão entre a Rússia e o Ocidente desde a Crise dos Mísseis de Cuba, em 1962. Esse episódio é considerado o momento em que as duas superpotências da Guerra Fria chegaram mais perto de entrar em uma guerra nuclear de forma intencional. O chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, disse ao The Times que o líder do Kremlin já declarou antes "muitas linhas vermelhas", mas não escalou o conflito com o Ocidente quando elas foram cruzadas. O porta-voz de Putin disse que os comentários foram perigosos e provocativos.

Em uma resolução não vinculativa adotada nesta quinta-feira, o Parlamento Europeu pediu aos países da UE que "levantem imediatamente as restrições ao uso de sistemas de armas ocidentais entregues à Ucrânia contra alvos militares legítimos em território russo". Volodin afirmou que "se algo como isso ocorrer, a Rússia dará uma dura resposta, usando armas mais poderosas. Ninguém deve ter ilusões sobre isso". Ele afirmou que, para Moscou, parece que o Ocidente esqueceu dos grandes sacrifícios feitos pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Segundo ele, os europeus deveriam entender que demoraria apenas três minutos e 20 segundos para que o míssil balístico RS-28 Sarmat, conhecido no Ocidente como Satan 2, atinja cidades como Estrasburgo, onde o Parlamento se reúne.

(Reportagem da Reuters)